18:29 | ФУТБОЛ — Италия

Филиппо Индзаги: "Если Игуаин стоил 90 миллионов евро, то сколько бы стоили я и Вьери?"

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Главный тренер "Венеции" Филиппо Индзаги выразил мнение, что "Ювентус" заплатил за форварда Гонсало Игуаина очень высокую цену. Аргентинец этим летом перешел в "Юве" из "Наполи" за 90 миллионов евро.

- Если за Игуаина заплатили 90 миллионов евро, то сколько бы стоили я и Вьери? Не знаю, - цитирует calciomercato Индзаги. 

Индзаги в бытность футболистом перешел из "Ювентуса" в "Милан" в 2001 году за 70 миллиардов лир (примерно 37 миллионов евро), а Кристиан Вьери в 1999 году был продан из "Лацио" в "Интер" за 90 миллиардов лир (45 миллионов евро).

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Helicopter

Вьери бесценен.

20:12

СашаРичагин

Мы стремительно движемся к рабовладельческому строю. Люди продают и покупают людей. Все давно забыли, что это плата ЗА ТРАНСФЕРЫ - все говорят так: ОН СТОИТ СТОЛЬКО-ТО, Я СТОЮ СТОЛЬКО-ТО. Ну, если вы сами себя считаете вещами, а не людьми, - значит, это так и есть.

19:39

spetrov

Уж точно дешевле, чем Кокорин. Дешевка!

19:03

BayDin

А сколько заплатил NewYork Cosmos за Пеле и Беккенбауера?

18:50

Солёный

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