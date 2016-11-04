Филиппо Индзаги: "Если Игуаин стоил 90 миллионов евро, то сколько бы стоили я и Вьери?"

Главный тренер "Венеции" Филиппо Индзаги выразил мнение, что "Ювентус" заплатил за форварда Гонсало Игуаина очень высокую цену. Аргентинец этим летом перешел в "Юве" из "Наполи" за 90 миллионов евро.
- Если за Игуаина заплатили 90 миллионов евро, то сколько бы стоили я и Вьери? Не знаю, - цитирует calciomercato Индзаги.
Индзаги в бытность футболистом перешел из "Ювентуса" в "Милан" в 2001 году за 70 миллиардов лир (примерно 37 миллионов евро), а Кристиан Вьери в 1999 году был продан из "Лацио" в "Интер" за 90 миллиардов лир (45 миллионов евро).
Helicopter
Вьери бесценен.
20:12
СашаРичагин
Мы стремительно движемся к рабовладельческому строю. Люди продают и покупают людей. Все давно забыли, что это плата ЗА ТРАНСФЕРЫ - все говорят так: ОН СТОИТ СТОЛЬКО-ТО, Я СТОЮ СТОЛЬКО-ТО. Ну, если вы сами себя считаете вещами, а не людьми, - значит, это так и есть.
19:39
spetrov
Уж точно дешевле, чем Кокорин. Дешевка!
19:03
BayDin
А сколько заплатил NewYork Cosmos за Пеле и Беккенбауера?
18:50
Солёный
А за Марадону чухонцы заплатили в 82-м 3 ляма зелени, а Неаполь через два года - 8...
18:44