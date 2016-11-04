Филиппо Индзаги: "Если Игуаин стоил 90 миллионов евро, то сколько бы стоили я и Вьери?"

Главный тренер "Венеции" Филиппо Индзаги выразил мнение, что "Ювентус" заплатил за форварда Гонсало Игуаина очень высокую цену. Аргентинец этим летом перешел в "Юве" из "Наполи" за 90 миллионов евро.

- Если за Игуаина заплатили 90 миллионов евро, то сколько бы стоили я и Вьери? Не знаю, - цитирует calciomercato Индзаги.

Индзаги в бытность футболистом перешел из "Ювентуса" в "Милан" в 2001 году за 70 миллиардов лир (примерно 37 миллионов евро), а Кристиан Вьери в 1999 году был продан из "Лацио" в "Интер" за 90 миллиардов лир (45 миллионов евро).