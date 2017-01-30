14:30 | ФУТБОЛ — Италия

Филиппо Индзаги: "Берлускони вмешивается в работу тренерского штаба "Милана"

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Бывший главный тренер "Милана" Филиппо Индзаги выступил с критикой в адрес владельца клуба Сильвио Берлускони. Чемпион мира 2006 года, в частности, высказал мнение о том, что Берлускони позволял себе вмешиваться в работу тренерского штаба.

– Берлускони? Каждый человек в команде должен быть таким, каким его хочет видеть владелец клуба, – приводит Sky Sport Italia слова Индзаги. – На мой взгляд, владелец клуба не должен вмешиваться в работу тренерского штаба.

В настоящее время Индзаги, возглавлявший "Милан" с 2014 по 2015 год, является главным тренером "Венеции", выступающей в серии D.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

судя по положению Венеции, сам Индзаги в работу тренерского штаба даже не суётся.

15:33

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