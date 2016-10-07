ФИФА выплатит "Милану" компенсацию за травму Монтоливо

"Милан" рассчитывает получить компенсацию от ФИФА из-за травмы полузащитника Риккардо Монтоливо. Хавбек порвал крестообразные связки в матче сборной Италии с Испанией (1:1) и выбыл из строя на полгода. Поскольку повреждение получено во время игры за сборную, ФИФА обязана выплатить компенсацию, если игрок выбыл на срок более 28 дней.

Как сообщает Football Italia, компенсация будет выплачена в размере зарплаты за тот период времени, на который игрок выбыл, но до 7,5 миллиона евро. Она выплачивается не более года. Ожидаемый срок восстановления Монтоливо – шесть месяцев.