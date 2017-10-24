ФИФА не имеет претензий к "Ювентусу" по трансферу Погба в "Манчестер Юнайтед"

Президент "Ювентуса" Андреа Аньелли рассказал о том, что у ФИФА нет претензий к туринцам по трансферу полузащитника Поля Погба в "Манчестер Юнайтед". Ранее в отношении итальянского клуба было открыто дело.

- Расследование ФИФА завершилось без каких-либо последствий для "Ювентуса", мы полностью оправданы, – цитирует Football Italia Аньелли.

Погба перешел из "Манчестер Юнайтед" в "Ювентус" в 2012 году в качестве свободного агента. В 2016 году футболист вернулся в английский клуб за 105 миллионов фунтов стерлингов. Однако сумма, которую получил агент игрока Мино Райола, могла нарушить запрет ФИФА на владение третьими лицами прав на игроков.