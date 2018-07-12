"Фиат" ожидает увеличения продаж автомобилей после переезда Роналду в "Ювентус"

Концерн "Фиат", спонсор "Ювентуса", ожидает увеличения продаж автомобилей на фоне перехода нападающего Криштиану Роналду в туринский клуб, сообщает As. 33-летний португалец стал игроком "Старой Сеньоры" 10 июля.

По данным издания, "Фиат" планирует достигнуть отметки в 3,3 миллиона проданных автомобилей к 2022 году. Кроме того, экономическое благополучие туринского клуба уже начало расти – в день объявления о трансфере Роналду акции клуба достигли семилетнего максимума, также вырос спрос на атрибутику "Ювентуса".

Напомним, Роналду играл за "Реал" с 2009 года, выиграв с командой 15 титулов.