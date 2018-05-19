Фернандо Льоренте: "Для меня было огромной радостью играть вместе с Буффоном"

Форвард "Тоттенхэма" Фернандо Льоренте пожелал удачи Джанлуиджи Буффону. Сегодня голкипер проведет последний матч за "Ювентус".

- Для меня было огромной радостью играть вместе с тобой, - написал нападающий на своей странице в Фейсбуке. - Кроме того, что ты великий футболист, ты уникальный человек. Желаю тебе всего наилучшего, мой друг.

Нападающий выступал за "Ювентус" с 2013 по 2015 год. Матч 38-го тура чемпионата Италии "Ювентус" - "Верона" состоится в Турине на "Ювентус Стэдиум" и начнется в 16.00 по московскому времени.