18:03 | ФУТБОЛ — Италия

Фермален вновь получил травму

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Защитник "Ромы" Томас Фермален выбыл на неизвестный срок из-за очередной травмы, сообщает Football Italia. Бельгийский футболист выступает в чемпионате Италии на правах аренды из "Барселоны" и в текущем сезоне провел всего 4 матча в турнире.

Причиной редкого появления на поле стала травма паха у 31-летнего игрока. Фермален пройдет медобследование, после чего будет объявлена информация о новом повреждении, которое он получил на тренировке команды. Отметим, что из-за травм бельгиец провел всего 29 матчей за последние четыре сезона.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

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