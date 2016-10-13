Фермален продолжает работать отдельно от общей группы "Ромы"

Защитник "Ромы" Томас Фермален по-прежнему тренируется по индивидуальной программе. Однако, по словам 30-летнего бельгийца, он делает все, чтобы как можно скорее вернуться к занятиям в общей группе.



– Два месяца назад состоялась моя официальная презентация в качестве игрока "Ромы", – цитирует Football Italia Фермалена. – Хотя я провел на поле не так много времени, как того бы хотелось. Тем не менее я рад быть частью команды и надеюсь, что упорная работа в ближайшее время поможет мне вернуться в строй.



Игрок сборной Бельгии перешел в столичный клуб из "Барселоны" этим летом на правах аренды, но выбыл из строя из-за грыжи в начале сентября.

