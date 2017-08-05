Фелипе Кайседо: "Лацио" - первый клуб Рима"

Нападающий "Лацио" Фелипе Кайседо отметил, что у него большие ожидания от выступления за новый клуб. Футболист, который в России известен по выступлениям за "Локомотив", перешел в стан римлян из "Эспаньола".

- Я рад быть здесь. У меня очень большие ожидания от выступления за "Лацио", - цитирует пресс-служба клуба Кайседо. - Хочется приступить к тренировкам и начать сезон. Долго ждал завершения трансфера, но наконец-то это случилось, и я здесь.

"Лацио" - первый клуб Рима. В распоряжении тренера есть очень сильные игроки. Спортивный директор рассказал об ожиданиях. Я постараюсь сделать все, чтобы помочь команде.