Фелипе Андерсон останется в "Лацио" только в случае попадания в Лигу чемпионов

Будущее полузащитника "Лацио" Фелипе Андерсона зависит от попадания в Лигу чемпионов. Если команда не завершит чемпионат Италии в топ-4, он сменит клуб.

По информации La Gazzetta dello Sport, в случае непопадания в Лигу чемпионов "Лацио" продаст бразильца. У футболиста есть предложения из Англии. Контракт 25-летнего хавбека истекает летом 2021 года, его зарплата составляет 1,8 миллиона евро в год.

Игрок провел 19 матчей в серии А в нынешнем сезоне и забил три мяча при семи голевых передачах. Римский клуб может обеспечить себе место в Лиге чемпионов уже сегодня в случае победы над "Кротоне".