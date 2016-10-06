18:21 | ФУТБОЛ — Италия

Федерико Пасторелло: "Ювентус" продаст Лихтштайнера, но не итальянскому клубу"

0
0
0

Известный итальянский агент Федерико Пасторелло уверен, что "Ювентус" готов продать защитника Штефана Лихтштайнера только зарубежному клубу. Контракт 32-летнего швейцарца истекает летом 2017 года, поэтому туринский коллектив постарается зимой расстаться с игроком, который не был включен в заявку на Лигу чемпионов.

- Агент Стефана является его братом, с которым я работал в течение длительного времени, - цитирует Mediaset Пасторелло. - Насколько я понимаю, игрок выразил свое желание сменить команду после многих лет в "Ювентусе", а также из-за прихода Дани Алвеса. Летом были проведены переговоры с иностранными командами, а также с "Интером". Однако чемпионы Италии склоняются к продаже игрока не в итальянский клуб, чтобы не усиливать конкурентов.

0
0
0

Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Бессильная ярость крысы...

Путин добился от учителя ответа на вопрос о зарплате...

На мушке: РЛС в Сибири впервые обнаружила баллистическую цель со стороны...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ