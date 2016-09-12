Федерико Игуаин: "Возможно, кто-то думает, что "Ювентус" переплатил за Гонсало, но таков футбол"

Нападающий "Коламбуса" Федерико Игуаин заступился за родного брата и форварда "Ювентуса" Гонсало Игуаина. Болельщики "Наполи" не смогли простить Игуаину-младшему переход в "Старую синьору", устроив серьезную обструкцию лучшему бомбардиру прошлого розыгрыша чемпионата Италии.

– Каждый человек имеет право делать со своей жизнью то, что он считает необходимым, – цитирует Gazzetta Dello Sport Федерико Игуаина. – Гонсало не исключение, и свой выбор он сделал. Как и в предыдущих клубах, брат будет отдавать все силы за свою действующую команду. Возможно, цена в 90 миллионов евро покажется завышенной, но таковы реалии современного футбола.

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