10:18 29 января | ФУТБОЛ — Италия

Федерико Игуаин: "Думаю, Гонсало надолго останется в "Ювентусе"

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Федерико Игуаин, брат и агент нападающего "Ювентуса" Гонсало Игуаина, считает, что форвард останется на долгие годы в Турине. Он надеется, что фанаты "Наполи" станут лучше к нему относиться.

– Мы все гордимся Гонсало, который стал одним из самых ценных игроков в мире, – цитирует Tuttosport Федерико Игуаина. – Он обычный парень, и мы рады, что ему удалось достичь мечты, стать одним из лучших в мире. Сейчас он счастлив, ему нравится Турин, у него прекрасное окружение в команде. Думаю, он останется в "Ювентусе" надолго. Там семейная атмосфера. Матчи с "Наполи" будут сложные для "Ювентуса", но не для Игуаина. Он забил много голов за "Наполи", так что я жду хорошего отношения к нему неаполитанских фанатов.

 

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