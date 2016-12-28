Федерико Бернардески: "Интерес со стороны "Интера" и "Ювентуса"? В первую очередь мне нужно думать об игре"

Полузащитник "Фиорентины" Федерико Бернардески заявил, что его клуб достаточно силен, чтобы претендовать на призовые места в чемпионате Италии. Также 22-летний футболист не стал комментировать интерес со стороны "Интера" и "Ювентуса". Бернардески в текущем сезоне провел 18 матчей в серии А, забил 9 мячей и отдал 2 голевые передачи. "Фиорентина" занимает 9-е место в чемпионате.

– "Ювентус"? Это будто клуб из другой лиги, с сильнейшими игроками, но даже им не без труда удается из года в год становиться чемпионами, – цитирует Football Italia Бернардески. – После них уже идут все остальные команды и "Фиорентина" – среди них. Мы достаточно сильный клуб, чтобы быть в числе претендентов на призовые места.

Интерес со стороны "Интера" и "Ювентуса"? Считаю, что игрок должен думать в первую очередь о самой игре. То, что происходит вокруг – не моя проблема. Мне нужно упорно работать над собой, чтобы становиться лучше. После этого уже можно будет посмотреть, как станут развиваться события.