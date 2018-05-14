Федерация футбола Италии подтвердила, что сборную возглавит Манчини

Чрезвычайный комиссар Итальянской федерации футбола (FIGC) Роберто Фаббричини подтвердил, что бывший главный тренер "Зенита" Роберто Манчини возглавит национальную команду. По информации Sky Sport Italia, официально о назначении 53-летнего cпециалиста будет объявлено во вторник, 15 мая.
- Нам осталось доработать определенные детали, но уже сейчас можно сказать, что Манчини - это новый главный тренер сборной Италии, - приводит Football Italia слова Фаббричини. - Самое главное, что Манчини много раз говорил, как он хочет эту работу. Он отказался от двухлетнего контракта в "Зените", а это о многом говорит.
Сообщалось, что зарплата Манчини в сборной Италии составит 2 миллиона евро в год, а соглашение будет рассчитано до конца Евро-2020 с возможностью автоматического продления еще на два года в случае выхода национальной команды в финальный турнир первенства Старого света.
Напомним, что "Зенит" и Манчини достигли соглашения о досрочном расторжении контракта по обоюдному согласию сторон без выплаты взаимных компенсаций. Соглашение тренера с питерцами, подписанное летом 2017 года, было рассчитано до конца сезон-2019/20 с возможностью продления еще на два.
Роберто Манчини: "Счастлив вернуться в Италию. Завтра увидим, что произойдет"
glavanon
RobertH - да никто не смотрел на чудеса Манчини в РФПЛ. Просто примите это как факт - в европейском большом футболе как РФПЛ в целом, так и любая команда в частности никого не интересует. Это в своем огороде лопухи большущими кажутся, а со стороны Европы так Зенит это команда уровня условной Цревены Звезды, Глазго, или в лучшем случае - Порту. Те при удачном раскладе попылить может, но не более. Все понимают, что единственное, чем Зенит лучше Порту - тут платят хорошо. И даже вовремя.
21:55
RobertH
При обсуждении таких тем,как,к примеру,назначение Манчини в сборную Италии,всегда подводит то,что народ всё оценивает с точки зрения футбола.А в спорте давно уже правят совсем другие приоритеты.Всем ведь ясно,что Манчини может таки что-то выиграть,но ему нужны по настоящему классные игроки.В Италии сегодня с этим проблемы.И разве в Италии,в федерации,никто не подумал,посмотрев на чудеса Манчини в Зените,что с тем,что есть сегодня в Италии ,Манчини может не попасть и на ЧМ?Подумали,конечно же.Значит там свои дела и всё тут.
21:30
rusfed 2.0
Крысини убёг
21:26
Millwall82
Единственное что возмущает, это как макароники действовали с Зенитом. И их федерация футбола и сам Шарфик. Вверх непрофессионализма. Ведь летать к ним он начал еще с февраля.
21:19
Millwall82
Совсем там плохо с тренерской школой, хотя возможно как и у нас, это электрический стул. Современное поколение футболистов там, мягко говоря не впечатляет.
21:16