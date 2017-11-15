Федерация футбола Италии начала переговоры с Анчелотти

Федерация футбола Италии начала переговоры с бывшим главным тренером "Реала" и "Баварии" Карло Анчелотти, информирует Football Italia. Однако отмечается, что пока не решен вопрос с нынешним наставником сборной Италии Джампьеро Вентурой, который хочет получить компенсацию за расторжение контракта в размере 700 тысяч евро. Напомним, что под руководством 69-летнего наставника Италия не смогла выйти на чемпионат мира-2018, в стыковых матчах проиграв Швеции (0:1, 0:0).