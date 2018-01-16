Фанаты "Ювентуса" вывесили баннер у базы клуба в поддержку Маркизио

Болельщики "Ювентуса" призывают руководство клуба не продавать полузащитника Клаудио Маркизио, сообщает Football Italia. Фанаты вывесили баннер у базы туринцев хавбека в составе.

Контракт 31-летнего игрока со "Старой синьорой" истекает летом 2020 года.

Напомним, что в текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах Маркизио провел 11 матчей и не отметился результативными действиями.