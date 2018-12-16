Фанаты призывают президента "Ромы" уйти в отставку

Болельщики "Ромы" требую от президента клуба Джеймса Паллотты уйти в отставку, информирует Football Italia. Накануне вечером на улицах Рима появились десятки баннеров "Паллотта – вон!"

Болельщики недовольны результатами команды, а также решением руководителя расстаться Раджой Наингголаном, Мохамедом Салахом, Алиссоном и Кевином Стротманом.

Ранее сообщалось, что в случае сегодняшнего поражения от "Дженоа" главного тренера команды Эусебио Ди Франческо могут отправить в отставку.

"Рома" вышла в плей-офф Лиги чемпионов, а в серии А занимает 8-е место.