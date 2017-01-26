Фанаты "Наполи" намерены необычным образом встретить Игуаина

Болельщики "Наполи" запустили подготовку к флешмобу, которым намерены встретить нападающего "Ювентуса" Гонсало Игуаина. Как сообщает Football Italia, фанаты планируют встретить бывшего игрока неаполитанцев громким синхронным пренебрежительным фырканьем. Эта акция должна состояться 2 апреля, когда "Наполи" дома сыграет с "Ювентусом".

– Оставьте все жесткие методы, – говорится в обращении фанатов. – Неаполитанцы – цивилизованные люди. Мы решаем проблемы не насилием, а другими способами. Единовременное синхронное фырканье всего стадиона оставит позади всю злобу, потому что жизнь продолжается.

Эта акция также поможет "Наполи" избежать наказания, поскольку дисциплинарный комитет вряд ли расценит такие действия как оскорбление.