Фанаты "Наполи": "Игуаин был для нас номером 1, а теперь не более, чем 71-й"

Нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин, как и ожидалось, стал мишенью своих бывших поклонников во время матча 30-го тура серии А против "Наполи" (1:1). Однако, помимо обычных оскорбительных кричалок и свиста, фанатами неаполитанской команды был подготовлен специальный баннер: "Ты был для нас номером 1, а теперь не более, чем 71-й". Форвард выступает за "Ювентус" под номером 9, как и в свое время за "Наполи".

По информации La Repubblica, это число не имеет ничего общего с количеством голов аргентинца в футболке "Наполи" (на счету Игуаина 71 мяч в составе "Наполи" в серии А. - Прим. "СЭ"), оно взято из книги для толкования снов. Согласно этой книге, число 71 означает "Uomo di Merda" (человек-дерьмо).

Примечателен тот факт, что в матче первого круга между "Ювентусом" и "Наполи" (2:1) Игуаин забил победный гол именно на 71-й минуте.