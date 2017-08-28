Фанаты "Милана" - Ньянгу: "Уходи!"

Болельщики "Милана" во время матча 2-го тура чемпионата Италии (2:1) вывесили баннер, призывающий покинуть команду нападающего М`Бая Ньянга, сообщает Football Italia. "В обновленном "Милане" нет места для тех, кто подвергается стрессу. Уходи, Ньянг", - говорится в сообщении фанатов.
Недавно 22-летний француз отказался перейти в "Спартак". Форвард попросил клуб отпустить его в "Торино". На данный момент Ньянг не посещает тренировки "россонери", сославшись на стресс.
Curva Sud banner:– Milan Eye (@MilanEye) 27 августа 2017 г.
"In this ambitious and renovated Milan there is no place for the stressed. Niang leave" pic.twitter.com/e275pN0TVh
баламошка
Пусть в СЭ переходят, раз они по поводу его постоянно врут. Ещё и Лиану с Сараем пусть в свою редакцию возьмут.
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