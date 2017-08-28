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00:24 | Футбол — Италия

Фанаты "Милана" - Ньянгу: "Уходи!"

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Болельщики "Милана" во время матча 2-го тура чемпионата Италии (2:1) вывесили баннер, призывающий покинуть команду нападающего М`Бая Ньянга, сообщает Football Italia. "В обновленном "Милане" нет места для тех, кто подвергается стрессу. Уходи, Ньянг", - говорится в сообщении фанатов.

Недавно 22-летний француз отказался перейти в "Спартак". Форвард попросил клуб отпустить его в "Торино". На данный момент Ньянг не посещает тренировки "россонери", сославшись на стресс.

 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Пусть в СЭ переходят, раз они по поводу его постоянно врут. Ещё и Лиану с Сараем пусть в свою редакцию возьмут.

00:38