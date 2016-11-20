Фанаты "Милана" изобразили Берлускони в окружении всех завоеванных при его руководстве трофеев

Болельщики "Милана" поблагодарили президента клуба Сильвио Берлускони за все, что он сделал для команды. Фанаты на Curva Sud растянули огромный баннер во время матча чемпионата Италии с "Интером". Для Берлускони это последнее дерби во главе "Милана", поскольку в декабре будет завершен процесс продажи клуба китайским инвесторам.

На баннере изображен Берлускони в окружении всех трофеев, которые под его руководством завоевал "Милан" с 1986 года. За это время "россонери" выиграли 18 титулов.