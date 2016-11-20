23:24 | ФУТБОЛ — Италия

Фанаты "Милана" изобразили Берлускони в окружении всех завоеванных при его руководстве трофеев

0
0
0

Болельщики "Милана" поблагодарили президента клуба Сильвио Берлускони за все, что он сделал для команды. Фанаты на Curva Sud растянули огромный баннер во время матча чемпионата Италии с "Интером". Для Берлускони это последнее дерби во главе "Милана", поскольку в декабре будет завершен процесс продажи клуба китайским инвесторам.

На баннере изображен Берлускони в окружении всех трофеев, которые под его руководством завоевал "Милан" с 1986 года. За это время "россонери" выиграли 18 титулов.

0
0
0
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Показавшая "горижоп" на фоне гробов: Это видео не для всех...

Чемпионы по украденным шубам...

Правительственный спецборт Ту-214 едва не столкнулся с вертолетом в небе...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ