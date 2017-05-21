 Фанаты "Лацио" попрощались с Тотти. ФУТБОЛ - Италия. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
23:26 21 мая | ФУТБОЛ — Италия

Фанаты "Лацио" попрощались с Тотти

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Фанаты "Лацио" во время матча 37-го тура чемпионата Италии против "Интера" разместили на трибунах послание капитану "Ромы" Франческо Тотти. Болельщики написали: "Враги всей жизни прощаются с Тотти". 40-летний итальянец всю свою карьеру провел в составе принципиального соперника "Лацио". 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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сп@рт@к

Странно. СЭ пишет "прощаются", а гуглпереводчик выдает "приветствуют". Интересно, кто прав?

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