Фанаты "Лацио" попрощались с Тотти

Фанаты "Лацио" во время матча 37-го тура чемпионата Италии против "Интера" разместили на трибунах послание капитану "Ромы" Франческо Тотти. Болельщики написали: "Враги всей жизни прощаются с Тотти". 40-летний итальянец всю свою карьеру провел в составе принципиального соперника "Лацио".

Banderole de la Curva Nord : "Les ennemis d'une vie saluent Francesco Totti". Superbe ! #laziointer pic.twitter.com/qRCGeqg9r9 – Calciomio (@calciomio) 21 мая 2017 г.