Фанаты "Лацио" бойкотируют матч с "Болоньей" из-за антисемитского скандала

Фанаты "Лацио" заявили, что они вынуждены отказаться от посещения сегодняшней игры против "Болоньи" из-за антисемитского скандала. Болельщики римского клуба в воскресенье после матча 9-го тура чемпионата Италии с "Кальяри" оставили на трибуне стадиона антисемитские граффити, из-за чего разгорелся скандал.

"Лацио" же принял решение выйдет на игру в футболках с изображением еврейской девочки Анны Франк, чей дневник, описывающий гонения со стороны нацистов во времена Третьего рейха, стал мировым бестселлером.

"Мы вынуждены отказаться от игры в Болонье, чтобы не быть замешанным в этом медиа-цирке последних дней. Наша привычная манера поддержки команды сегодня может быть истолкован неверно теми, кто хочет еще больше навредить "Лацио" и его фанатам". Для нас самое главное - благо клуба", – говорится в заявлении ультрас на странице в Фэйсбуке.