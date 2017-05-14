Фанаты "Интера" стали уходить со стадиона в первом тайме матча с "Сассуоло"

Болельщики "Интера" провели акцию протеста во время матча чемпионата Италии с "Сассуоло". Прямо по ходу игры фанаты на трибуне Curva Nord стали демонстративно уходить, когда счет еще не был открыт. Уходя, болельщики оставили несколько баннеров, выражающих недовольство результатами команды. "Вы не заслуживаете нашей поддержки, поэтому мы с вами прощаемся и пойдем покушаем", – гласит надпись на одном из баннеров.

После 35 матчей "Интер" занимает восьмое место в чемпионате Италии, три последних матчах он проиграл.