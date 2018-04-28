Фанаты "Интера" сравнили "Ювентус" с Пиноккио

Фанаты "Интера" подготовили ироничный перфоманс к матчу 35-го тура чемпионата Италии против "Ювентуса". Туринский клуб изображен в виде сказочного персонажа Пиноккио, у которого от лжи вырастал нос. Таким образом, болельщики "нерадзурри" намекнули на "нечестные" титулы "Юве" в чемпионате Италии. Миланцам особо памятно поражение 20-летней давности, когда "Интер" при очень спорном судействе проиграл туринцам в важнейшем матче в борьбе за чемпионский титул-1997/98.