23:09 28 апреля | Футбол — Италия

Фанаты "Интера" сравнили "Ювентус" с Пиноккио

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Фанаты "Интера" подготовили ироничный перфоманс к матчу 35-го тура чемпионата Италии против "Ювентуса". Туринский клуб изображен в виде сказочного персонажа Пиноккио, у которого от лжи вырастал нос. Таким образом, болельщики "нерадзурри" намекнули на "нечестные" титулы "Юве" в чемпионате Италии. Миланцам особо памятно поражение 20-летней давности, когда "Интер" при очень спорном судействе проиграл туринцам в важнейшем матче в борьбе за чемпионский титул-1997/98.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Непорочный как ТИ

Как же они так с буффонишкой, наверное у них мусорный бак вместо сердца! Буффо надо любить он честный малый в кальчополях не участвовал...мде

23:32 28 апреля

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