22:01 | ФУТБОЛ — Италия

Фанаты "Интера" атаковали машину Икарди

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Группа из 40 фанатов "Интера" атаковала машину нападающего команды Мауро Икарди, когда он подъезжал к своему дому, сообщает Football Italia. Болельщики были так настойчивы, что успокаивать их пришлось охраннику футболиста. Кроме того, ультрас растянули оскорбительный баннер в адрес футболиста.

Ранее между игроком и фанатами произошел конфликт из-за автобиографии, которую выпустил Икарди. В книге он, по мнению фанатов, нелицеприятно высказался в адрес ультрас "Интера". После этого болельщики потребовали отобрать у Икарди капитанскую повязку, а тот ответил открытм письмом в Instagram. Вдобавок ко всему, нападающий не реализовал пенальти в сегодняшнем матче серии а против "Кальяри" (1:2).

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