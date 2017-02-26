14:37 | ФУТБОЛ — Италия

Фанаты "Фиорентины" выступили с акцией протеста на тренировочной базе клуба

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Более 300 болельщиков "Фиорентины" собрались на тренировочной базе клуба, чтобы выразить протест. Фанаты выкрикивали оскорбления в адрес игроков клуба, главного тренера Паулу Соузы и владельцев "Фиорентины". Как сообщает Sky Italia, болельщиков не устраивают результаты команды, которая вылетела из Лиги Европы, Кубка Италии и отстает в борьбе за место в еврокубках в серии А.

С болельщиками провели встречу директора клуба Панталео Корвино и Джанкарло Антоньони. Им болельщики и жаловались на то, что их возмущает в политике и игре клуба.

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