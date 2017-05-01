Фанаты "Эмполи" атаковали форварда сборной Грузии

Нападающий "Эмполи" Леван Мчедлидзе был атакован фанатами собственной команды после матча 34-го тура чемпионата Италии против "Сассуоло" (1:3), утверждает Il Tirreno. Любопытно, что сам форвард участие в игре не принимал из-за очередной травмы.

Согласно источнику, грузин на своем автомобиле собирался покинуть территорию клубного стадиона, но был окружен болельщиками команды. Мчедлидзе покинул автомобиль, чтобы успокоить фанатов, но через несколько секунд получил удар со спины по затылку.

При этом далеко не все поклонники "Эмполи" с одобрением восприняли нападение на игрока, в связи с чем тут же началась драка между фанатами команды. В дело сначала вмешались одноклубники Мчедлидзе, попытавшиеся вытащить товарища из толпы фанатов. Лишь после к месту событий прибыли стражи порядка, разогнавшие болельщиков.

За четыре тура до конца сезона "Эмполи" занимает 17-е место в турнирной таблице, находясь в четырех очках от зоны вылета. Мчедлидзе является лучшим бомбардиром команды в сезоне с шестью голами.