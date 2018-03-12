Фанаты "Асколи" избили двух игроков команды

Вратарь "Асколи" Винченцо Вендити и полузащитник Самуэле Парлати были избиты болельщиками команды, сообщает Football Italia. Игроки возвращались домой после поражения от "Венеции" (0:1), когда на них напала группа из 10 человек.

Лица нападавших были обмотаны шарфами "Асколи". После избиения он через футболистов передали команде послание с угрозами. Вендити является вторым вратарем команды и ни разу не выходил на поле в этом сезоне, Парлати появился в одной игре.

Отметим, "Асколи" после 30 туров занимает последнее место в турнирной таблице серии Б.