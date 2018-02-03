Факс "Сассуоло" сорвал трансфер Политано в "Наполи"?

Президент "Наполи" Аурелио де Лаурентис обвинил "Сассуоло" в срыве покупки полузащитника Маттео Политано в последний день зимнего трансферного окна. По словам функционера, неаполитанцы договорились о переходе перед самым дедлайном, но из "Сассуоло" прислали неполный комплект документов для регистрации трансфера.

– Мы подготовили все документы и контракты и отправили их "Сассуоло" своевременно, все было подписано, – приводит Gazzetta dello Sport слова Де Лаурентиса. – Это было в 22.47, за тринадцать минут до закрытия трансферного окна. Из "Сассуоло" ответили в 22.55 двумя листами бумаги без печатей и подписей. Я звоню и спрашиваю: "Что происходит?" Мне отвечают, что у них проблемы с факсом. И это в эпоху компьютеров.

Напомним, что летом 2015 года якобы из-за проблем с факсом сорвался переход Давида Де Хеа из "Манчестер Юнайтед" в "Реал".