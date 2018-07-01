Фабрицио Раванелли: "Дель Пьеро уже в молодости был очень сильной личностью"

Экс-форвард "Ювентуса" Фабрицио Раванелли - о совместных выступлениях за команду с Алессандро Дель Пьеро.

- Когда Дель Пьеро еще был молодым, вы представляли себе, что это будущая звезда мирового уровня?

- Ему не сразу было легко. Но уже через несколько месяцев, продвигаясь шаг за шагом, он начал прогрессировать все больше и больше. И очень скоро стало понятно, что это будет один из лучших итальянских игроков в истории футбола.

- Он забивал тогда невероятные голы своими фирменными обводящими ударами?

- Чтобы так забивать, надо иметь соответствующее качество, технику, а также менталитет. Если ты молод, то должен быть личностью, чтобы наносить такие удары по воротам. Если ты боишься, то у тебя ничего не получится. Дель Пьеро был очень сильной личностью в этом плане, - цитирует итальянца "Футбол 24".

Вместе с "Ювентусом" форвард выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Италии, Кубок УЕФА и Лигу чемпионов.