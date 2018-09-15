Фабио Пеккья: "Роналду всегда любил серию А"

Бывший помощник Рафаэля Бенитеса в "Реале" Фабио Пеккья заявил, что не был удивлен трансфером форварда Криштиану Роналду в "Ювентус". По его мнению, португалец всегда любил итальянский чемпионат.

– Роналду любил серию А и Италию в течение многих лет, – приводит Football Italia слова Пеккья. – Я думаю, что он взял его у тренера "Манчестер Юнайтед" по фитнесу Вальтера Ди Сальво. Роналду приносит особую энергию, которую он также может передать футболистам "Юве". Он не против быть в центре внимания, как позитивного, так и негативного.

Роналду провел 3 матча в составе "Ювентуса" и отметился одной результативной передачей.

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