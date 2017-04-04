Фабио Квальярелла: "Наполи" играет в самый красивый футбол, затем идут "Сампдория" и "Аталанта"

Нападающий "Сампдории" Фабио Квальярелла заявил, что его команда показывает одну из самых красивых игр в Италии. Подопечные Марко Джампаоло после 30 туров занимают 9-е место в турнирной таб

- "Наполи" играет в самый красивый футбол в Италии, затем идем мы и "Аталанта", - цитирует Premium Sport Квальяреллу. - Те, кто играл с "Сампдорией", знают, что нельзя ничего принимать как должное. Тренер всегда говорит нам, что качество игры это главное, мы можем пропустить гол, но важно показывать красивый футбол. Результаты придут.