Фабио Капелло: "Ювентус" доминирует, потому что соперники слабые"

Известный специалист Фабио Капелло не считает, что в серии А есть конкуренция за чемпионство. Однако, по его словам, "Наполи", "Интер" и "Рома" в ближайшее время смогут соревноваться с "Ювентусом" на равных. Победа в нынешнем чемпионате Италии стала для туринцев седьмой подряд.

– "Наполи" готов конкурировать с "Ювентусом", – приводит RMC Sport слова Капелло. – Возможно, Маурицио Сарри нужно понять, что он может иногда менять систему, чего также не хватало "Роме". Тренер должен быть способен перетасовать команду. Теперь все знают, как играет "Наполи", и это делает их предсказуемыми.

"Ювентус" доминирует, потому что соперники по серии А слабые. В последние годы в итальянском чемпионате нет конкуренции. "Ювентус" этот сезон начал с форой и все равно победил.

"Наполи" может сократить разрыв, "Интер" закладывает основы и может стать очень конкурентоспособным, если усилит две позиции. У "Ромы" также есть потенциал, но она не должна ошибаться на рынке.