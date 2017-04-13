Фабио Капелло: "Я не уверен, что "Милан" был продан правильным людям"

Бывший главный тренер "Милана" и сборной России Фабио Капелло отметил, что сомневается в решении Сильвио Берлускони продать клуб акционерам из Китая. Сегодня итальянский чиновник передал 99,93 процента акций китайско-американскому консорциуму Rossoneri Sport Investment Lux, который возглавляет Йонгхонг Ли. Клуб оценен в 740 миллионов евро, из которых 220 миллионов являются долговыми обязательствами.

– Это печальный момент, – цитирует La Gazzetta dello Sport Капелло. – Новые владельцы клуба не видятся мне людьми, которые будут конкурентоспособными в сравнении с другими командами. Да и сам этот процесс займет очень много времени.

Напомним, что Берлускони занимал пост президента "россонери" с 1986 года. За это время "красные дьяволы" стали восьмикратным чемпионом Италии, однажды выиграли Кубок Италии, а также стали шестикратным обладателем Суперкубка Италии. Пять раз "Милан" становился победителем Лиги чемпионов, дважды выиграл клубный чемпионат мира и завоевал пять Суперкубков УЕФА.