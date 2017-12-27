Фабио Капелло: "У Бонуччи большие проблемы. Он не может защищаться"

Бывший главный тренер "Милана" Фабио Капелло раскритиковал нынешнего капитана команды Леонардо Бонуччи. По мнению специалиста, руководившего "россонери" на протяжении 7 сезонов, 30-летнему игроку тяжело выступать при схеме с четырьмя защитниками.

– Он не может защищаться, – цитирует Sky Sport Italia Капелло. – У него большие проблемы. Условия в "Ювентусе" были идеальными, где команда играет в три центральных защитника. Играть в четыре ему тяжело.

Напомним, Бонуччи перешел в "Милан" из "Ювентуса" перед началом сезона-2017/18. Команда под руководством Дженнаро Гаттузо после 18 туров занимает 9-е место в турнирной таблице серии А, набрав 24 очка. Отставание от занимающего первую строчку "Наполи" составляет 21 балл.