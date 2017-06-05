Фабио Капелло: "С Роналдо мне было тяжелее всего"

Бывший наставник сборной России Фабио Капелло отметил, что тяжелее всего ему было ладить с легендарным бразильским нападающим Роналдо. По словам итальянского наставника, в "Реале" он не мог заставить чемпиона мира похудеть.

– С кем было тяжелее всего иметь дело? Все думают, что это Антонио Кассано, – цитирует Капелло Football Italia. – Антонио был молод, великолепен на поле, но был сумасшедшим вне его. Ему нужно было прочистить мозги. В команде были другие, которые успокаивали его.

Тяжелее всего было с лучшим, кого я когда-либо тренировал. Это Роналдо. Объясню, почему. Я возглавлял "Реал". Он восстановился после травмы и присоединился к нам в ноябре.

Он весил 96 кг, как боксер. Я спросил его, сколько он весил, когда выиграл чемпионат мира. Он ответил, что 84. Я попросил его, сбросить вес хотя бы до 88.

Стыдно было, что он не удосужился принести даже такую жертву. В итоге он похудел только до 94. Он сыграл в трех матчах вместе с ван Нистелроем и мы проиграли все три.