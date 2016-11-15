Фабио Капелло: "Рома" - единственный конкурент "Ювентуса" в Италии"

Бывший главный тренер "Ювентуса" Фабио Капелло уверен, что на данный момент у туринцев нет соперников в чемпионате Италии. По словам специалиста, "Рома" - единственный клуб, кто может навязать черно-белым борьбу.

- Мой "Ювентус" демонстрировал хорошую игру, но и конкуренция в команде была на высоте, - приводит La Gazzetta dello Sport слова Капелло. - На данный момент в Италии у туринцев нет соперников. После продажи Игуаина и травмы Милика "Наполи" отошел на второй план. В "Интере" произошла смена тренера. Единственный клуб, который способен побороться с "Юве" - "Рома".