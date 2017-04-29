Фабио Капелло: "Никаких контактов с "Интером" нет"

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло подчеркнул, что сегодняшнее руководство "Интера" не связывалось с ним по поводу возможного сотрудничества в последнее время. Раньше специалист даже не рассматривал вариант с черно-синими.

– "Интер" связывался со мной, но не в последнее время, – приводит Tmw слова Капелло. – Это было, когда "Миланом" руководил Сильвио Берлускони. Тогда я даже не рассматривал вариант с черно-синими, потому что не мог тренировать главного соперника моей бывшей команды. В настоящее время никаких контактов с "Интером" нет.