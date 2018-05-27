Фабио Капелло: "Не стоит слишком сильно критиковать Манчини"

Бывший главный тренер сборных России и Англии Фабио Капелло заявил, что новый наставник итальянской национальной команды Роберто Манчини нуждается в поддержке.

– Манчини придется учиться. Он должен будет понять ценность вызванных им игроков, их сильные и слабые стороны, стили игры, – сказал в интервью Sky Капелло. – Мы не должны критиковать его слишком сильно, ведь он впервые возглавляет сборную.

Манчини, бывший главный тренер "Зенита", подписал двухлетний контракт со сборной Италии 14 мая. ​