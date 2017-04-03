Фабио Капелло: "Не стал бы критиковать Доннарумму"

Итальянский тренер Фабио Капелло выразил слова поддержки в адрес вратаря "Милана" Джанлуиджи Доннаруммы, который пропустил курьезный гол в матче 30-го тура серии А с "Пескарой" (1:1). Голкипер пропустил, не сумев обработать мяч после паса назад от защитника Габриэля Палетты.

- Я бы не стал критиковать Доннарумму, даже, наоборот, обнял бы его сразу после игры, - приводит Football Italia слова Капелло. - "Милан" должен быть благодарен ему. Он многократно спасал команду.

Если говорить о красно-черных, то я не понимаю, что там происходит. "Милан" на постоянной основе должен играть в Лиге чемпионов. Они должны выходить из этого положения.