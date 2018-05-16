Фабио Капелло: "Манчини может преуспеть на посту тренера сборной Италии"

Бывший тренер сборной России Фабио Капелло считает, что Роберто Манчини – хороший выбор для сборной Италии. Во вторник состоялась официальная презентация нового наставника итальянцев.

- Манчини - тренер, который много выиграл на клубном уровне и имеет опыт работы на международном уровне и может преуспеть, но результаты зависят и от игроков, – цитирует Mediaset Premium Капелло. - Ему нужно быть умным и найти правильную систему, понять, что каждый игрок может принести сборной. Кроме того, очевидно, что также важны тактические и технические решения, основанные на имеющихся у него ресурсах.