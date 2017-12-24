Фабио Капелло: "Когда Ибрагимович пришел в "Ювентус", он не умел бить по воротам"

Бывший тренер "Ювентуса" Фабио Капелло отметил, что нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович в молодости не обладал хорошим ударом. Также 71-летний специалист подчеркнул, что швед, с которым он работал в туринской команде, всегда был конфликтным человеком.

– Когда Ибрагимович только перешел в "Ювентус" (в 2004-м), у него был плохой удар, – цитирует Sky Italia Капелло. – Мино Райола (агент Ибрагимовича. – Прим "СЭ") сказал мне: "Златан действительно силен, он ломает руки вратарям!". На что я ответил ему: "Послушай, на данный момент он только разбил окна у меня в спортзале". После этого Ибрагимович стал тренироваться каждый день и, как всем очевидно известно, стал очень хорошим игроком.

Я был заинтересован в Ибре еще тогда, когда был тренером "Ромы". "Ювентус" совершил невероятную покупку, приобретя его за 16 миллионов евро, выплаченных четырьмя траншами. В "Аяксе" почему-то решили, что Златан не вырастет в хорошего игрока, они предпочли ему Мидо, которым было проще управлять. Конечно, у Ибры были проблемы и в "Юве", например, с Зебиной, но затем президентом "Юве" стал Лучано Моджи, который уладил ситуацию.