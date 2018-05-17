Фабио Капелло: "Эра "Ювентуса" не завершена, они могут стать чемпионами и в следующем сезоне"

Бывший тренер "Ювентуса" Фабио Капелло считает, что команда может повторить свой успех в следующем сезоне. В текущей кампании они выиграли чемпионат и Кубок Италии.

- Я согласен с теми, что кто считает, что эра "Ювентуса" не завершена, - цитирует специалиста Corriere dello Sport. - Их соперники пока что далеко позади. Думаю, они могут выиграть восьмое скудетто подряд. В футболе важнее всего организация игры и неутолимая жажда побеждать.

"Ювентус" выиграл семь последних чемпионатов Италии, установив новый рекорд серии А.