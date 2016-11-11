Фабио Капелло: "Джо Харт идеально подходит чемпионату Италии"

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло высказал мнение, что вратарь "Торино" Джо Харт демонстрирует высокий уровень игры в текущем сезоне. Туринцы арендовали англичанина в начале сезона у "Манчестер Сити", поскольку главный тренер "горожан" Хосеп Гвардьола не рассчитывал на Харта в текущем сезоне.

- Харт дебютировал при мне в сборной Англии в июне 2008 года, - сказал для La Stampa Капелло. - Это темпераментный парень, и несмотря на то, что он неплохо смотрелся в чемпионате Англии, Джо идеально подходит Серии A. За короткий промежуток времени он завоевал сердца болельщиков "Торино", и я не удивлен игре, которую он демонстрирует.