Фабио Капелло: "Думаю, Гвардьола рассматривает вариант работы президентом "Барселоны"

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло уверен, что главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола может покинуть клуб ради работы президентом "Барселоны". Ранее испанский специалист заявлял, что находится на финише своей тренерской карьеры и не собирается работать в этой сфере до 60 лет.

– Футбол Гвардьолы, в принципе, всегда одинаковый, – цитирует Sky Sport Italia Капелло. – И если противники нашли способ противостоять его владению мяча, нужно искать альтернативную схему. Его заявления? Думаю, что он не просто так высказался и рассматривает вариант с работой президента "Барселоны".