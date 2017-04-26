Фабио Капелло: "Чемпионство с "Ромой" - лучший опыт в карьере, а сложнее всего было в "Реале"

Бывший главный тренер "Ромы" и "Реала" Фабио Капелло признался, что сложнее всего ему работать было в Мадриде. Также он отметил, что лучшим опытом является чемпионство с римлянами. Напомним, что Капелло также тренировал сборную России.

– Легче или сложнее приходить работать в команду-победителя? Это зависит от игроков, менталитета команды и клуба, – цитирует Sky Sports Italia Капелло. – Когда вы приходите на смену тренеру, который занял второе место, нужно быть способным к инновациям и, прежде всего, к поиску лидеров в команде, которые могут помочь вам. Вы должны быть либо достаточно везучим, либо достаточно способным, чтобы найти этих ключевых игроков, и тех, у кого еще есть голод до побед.

Я бы сказал, что победа в чемпионате Италии с "Ромой" была лучшим опытом в моей карьере. Самое сложное было в "Реале", когда мы смогли отыграть 8 очков у "Барселоны".