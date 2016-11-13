Фабио Капелло: "Буффон заслужил "Золотой мяч" за все, что сделал в своей карьере"

Бывший главный тренер "Ювентуса" и сборной России Фабио Капелло считает, что "Золотой мяч" в 2016 году заслужил вратарь туринской команды Джанлуиджи Буффон. По словам специалиста, он бы также отдал награду Дино Дзоффу, Франко Барези и Паоло Мальдини.

– Думаю, Буффон заслужил "Золотой мяч" за все, что сделал в своей карьере, – приводит TZ слова Капелло. – Впрочем, он не единственный: я бы также отдал эту награду Дино Дзоффу, Франко Барези и Паоло Мальдини.



Если говорить о молодых итальянских игроках, то сейчас заставляет обращать на себя пристальное внимание полузащитник "Милана" Мануэль Локателли. Ему всего 18 лет, и я думаю, что в скором времени он обязательно проявит себя в национальной сборной.