12:17 | ФУТБОЛ — Италия

Фабио Капелло: "Буффон заслужил "Золотой мяч" за все, что сделал в своей карьере"

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Бывший главный тренер "Ювентуса" и сборной России Фабио Капелло считает, что "Золотой мяч" в 2016 году заслужил вратарь туринской команды Джанлуиджи Буффон. По словам специалиста, он бы также отдал награду Дино Дзоффу, Франко Барези и Паоло Мальдини.

– Думаю, Буффон заслужил "Золотой мяч" за все, что сделал в своей карьере, – приводит TZ слова Капелло. – Впрочем, он не единственный: я бы также отдал эту награду Дино Дзоффу, Франко Барези и Паоло Мальдини.

Если говорить о молодых итальянских игроках, то сейчас заставляет обращать на себя пристальное внимание полузащитник "Милана" Мануэль Локателли. Ему всего 18 лет, и я думаю, что в скором времени он обязательно проявит себя в национальной сборной.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Слоня

У Буффоны был только один шанс на лучшего , в 2006 году, когда чемпионом мира стал. Вот там я до сих пор не понимаю, как его лишили золотого мяча.

13:24

Slim Taller

Золотой мяч вручается лучшему игроку года а не по совокупности за карьеру.Для таких случаев есть другие награды.

13:19

gretzkyfan

Не вопрос, пусть в очередь встаёт, таких по совокупности мячей каждый год тогда надо давать не один, а 11 минимум.

12:59

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