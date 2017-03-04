Фабио Каннаваро: "Звал в Китай Мертенса и Лукаку, а также отказался подписывать Феллаини"

Главный тренер "Тяньцзинь Цюаньцзянь" Фабио Каннаваро подтвердил, что пытался подписать вингера "Наполи" Дриса Мертенса. Также он рассказал об интересе к форварду "Эвертона" Ромелу Лукаку.

– Я говорил с Мертенсом, пытался его позвать, – цитирует Het Nieuwsblad Каннаваро. – Но тогда он регулярно забивал за "Наполи". И дальше бесед дело не продвинулось. В Китае интерес есть к ряду бельгийцев. Например, очень интересен Наингголан, которому можно выдать азиатский паспорт. Это очень важно, учитывая лимит на легионеров. Мне, кстати, предлагали подписать Маруана Феллаини из "Манчестер Юнайтед". Но нам нужен был другого типа игрок. Я вел переговоры с Лукаку. Однако "Эвертон" не хотел отпускать Ромелу. Он был бы идеален для Китая.